Боевики применяли минометы на всех направлениях зоны АТО

В результате вражеских обстрелов семь украинских военных получили ранения и боевые травмы.

Провокационные обстрелы боевиков в зоне АТО не прекращаются Пресс-центр АТО/Facebook

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 28 мая, 48 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация остается сложной, но контролируемой военнослужащими Вооруженных сил Украины.

На приморском направлении боевики 20 раз обстреляли позиции сил АТО. С наступлением сумерек они дважды атаковали позиции украинских военных на подступах к Красногоровке, а из минометов калибра 82 мм обстреливали Марьинку и Чермалык. Вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Новотроицкого в темное время суток оккупанты неоднократно открывали огонь по бойцам ВСУ из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и разнообразных систем стрелкового оружия.

На донецком направлении оккупанты 18 раз нарушали режим "тишины". До полуночи террористы били по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки. При этом чаще всего они использовали минометы калибра 82 мм. Из окрестностей временно оккупированного Донецка боевики также атаковали позиции украинских военных неподалеку Песков, а из пригорода Горловки, из вооружения БМП и пехотного вооружения, - позиции в районе Зайцево.

На луганском направлении боевики десять раз открывали огонь по позициям украинских военных, в половине случаев – в темное время суток. Бойцов ВСУ, которые держат оборону вблизи Катериновки и Крымского, террористы вечером обстреливали из минометов калибра 82 мм и гранатометов. А вблизи Валуйского и Донца прибегали к вооруженным провокациям с применением стрелкового оружия. Под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станкового противотанкового гранатомета поздно вечером попали опорные пункты украинских военных возле Троицкого.

Напомним, накануне боевики 20 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Они активно использовали для обстрела запрещенные Минскими договоренностями минометы, ствольную и реактивную артиллерию.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".