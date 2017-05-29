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Боевики применяли минометы на всех направлениях зоны АТО

29 мая в 08:41

В результате вражеских обстрелов семь украинских военных получили ранения и боевые травмы.

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Провокационные обстрелы боевиков в зоне АТО не прекращаются
Пресс-центр АТО/Facebook
Российско-террористические войска в течение минувших суток, 28 мая, 48 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация остается сложной, но контролируемой военнослужащими Вооруженных сил Украины.

На приморском направлении боевики 20 раз обстреляли позиции сил АТО. С наступлением сумерек они дважды атаковали позиции украинских военных на подступах к Красногоровке, а из минометов калибра 82 мм обстреливали Марьинку и Чермалык. Вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Новотроицкого в темное время суток оккупанты неоднократно открывали огонь по бойцам ВСУ из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и разнообразных систем стрелкового оружия.

На донецком направлении оккупанты 18 раз нарушали режим "тишины". До полуночи террористы били по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки. При этом чаще всего они использовали минометы калибра 82 мм. Из окрестностей временно оккупированного Донецка боевики также атаковали позиции украинских военных неподалеку Песков, а из пригорода Горловки, из вооружения БМП и пехотного вооружения, - позиции в районе Зайцево.

На луганском направлении боевики десять раз открывали огонь по позициям украинских военных, в половине случаев – в темное время суток. Бойцов ВСУ, которые держат оборону вблизи Катериновки и Крымского, террористы вечером обстреливали из минометов калибра 82 мм и гранатометов. А вблизи Валуйского и Донца прибегали к вооруженным провокациям с применением стрелкового оружия. Под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станкового противотанкового гранатомета поздно вечером попали опорные пункты украинских военных возле Троицкого.

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Напомним, накануне боевики 20 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Они активно использовали для обстрела запрещенные Минскими договоренностями минометы, ствольную и реактивную артиллерию.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел Украина боевики военный АТО ВСУ Донбасс
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