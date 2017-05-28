Террористы ударили по Авдеевке из ствольной артиллерии

На приморском направлении противник задействовал "Грады", минометы, танки и БМП.
В воскресенье, 18 мая, террористы 20 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих не было, сообщает пресс-центр штаба АТО.
В течение полутора часов утром оккупанты обстреливали позиции ВСУ под Красногоровкой на приморском направлении из танков, БМП, гранатометов и 120-мм и 82-мм минометов, а также выпустили около 10 снарядов РСЗО БМ-21 "Град" по жилым кварталам населенного пункта. Серьезные повреждения получили больница, больница и десятки жилых домов, несколько местных жителей были ранены и травмированы.
Позднее террористы дважды открывали огонь по Широкино из минометов калибра 120 миллиметров. По Чермалыку оккупанты били из 82-мм минометов, по Лебединскому – из гранатометов, а по Марьинке – из крупнокалиберных пулеметов.
По позициям ВСУ на окраинах Авдеевки боевики вели огонь из 122-мм артиллерии и гранатометов. Луганское на Светлодарской дуге с утра неоднократно подверглось обстрелам из 120-мм минометов и танков. Камянка и Новоселовка оказались под огнем из крупнокалиберных пулеметов.
Новоалександровку на Луганщине террористы обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. По Крымскому, Донцу и Катериновке противник наносил удары из гранатометов.
Напомним, накануне боевики 61 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В штабе зафиксировали 34 вражеских обстрела только на приморском направлении.
12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".ZN.UA