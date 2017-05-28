Террористы ударили по Авдеевке из ствольной артиллерии

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На приморском направлении противник задействовал "Грады", минометы, танки и БМП.

Обстановка в зоне АТО остается сложной vk.com/strelkov_info

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной. Боевики российско-террористических формирований продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины и населенные пункты, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы, ствольную и реактивную артиллерию.

В воскресенье, 18 мая, террористы 20 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих не было, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В течение полутора часов утром оккупанты обстреливали позиции ВСУ под Красногоровкой на приморском направлении из танков, БМП, гранатометов и 120-мм и 82-мм минометов, а также выпустили около 10 снарядов РСЗО БМ-21 "Град" по жилым кварталам населенного пункта. Серьезные повреждения получили больница, больница и десятки жилых домов, несколько местных жителей были ранены и травмированы.

Позднее террористы дважды открывали огонь по Широкино из минометов калибра 120 миллиметров. По Чермалыку оккупанты били из 82-мм минометов, по Лебединскому – из гранатометов, а по Марьинке – из крупнокалиберных пулеметов.

По позициям ВСУ на окраинах Авдеевки боевики вели огонь из 122-мм артиллерии и гранатометов. Луганское на Светлодарской дуге с утра неоднократно подверглось обстрелам из 120-мм минометов и танков. Камянка и Новоселовка оказались под огнем из крупнокалиберных пулеметов.

Новоалександровку на Луганщине террористы обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. По Крымскому, Донцу и Катериновке противник наносил удары из гранатометов.

Напомним, накануне боевики 61 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В штабе зафиксировали 34 вражеских обстрела только на приморском направлении.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".