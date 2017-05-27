Боевики 61 раз обстреляли позиции сил АТО, 2 солдат ВСУ ранены – штаб

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На приморском направлении зафиксировано 34 обстрела.

За прошедшие сутки боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" совершили 61 обстрел позиций ВСУ в зоне АТО, в результате которых два украинских военных получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На приморском направлении зафиксировано 34 обстрела. Позиции ВСУ вблизи Широкино и Чермалыка боевики обстреливали из минометов калибра 120мм, по позициям в районах Павлополя, Лебединского, Водяного, Гнутово, Марьинки и Красногоровки боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики совершили 19 обстрелов позиций сил АТО. Основная огневая активность боевиков была сосредоточена на южном и восточном пригородах Авдеевки, по которым боевики вели огонь из минометов калибра 82мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Верхнеторецкое боевики обстреливали из минометов калибра 82мм, Троицкое – из минометов калибра 120мм, Пески – из гранатометов и стрелкового оружия.

На луганском направлении боевики совершили 8 обстрелов укреплений ВСУ в окрестностях Крымского с использованием вооружения БМП, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".