Боевики оборудуют новые артиллерийские позиции под Донецком – ИС

Минометно-артиллерийские подразделения террористов обстреливают позиции ВСУ из лесопарковой зоны города.

Террористы в Донбассе все чаще используют тяжелую артиллерию vk.com/strelkov_info

В районе временно оккупированного Донецка, восточнее недостроенного участка Кольцевой дороги, а также между Песками и Лозовым, террористы НВФ оборудуют сразу несколько, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По словам Тымчука, работы ведутся не слишком активно и фрагментарно. Тем не менее, минометно-артиллерийские подразделения боевиков стали регулярно перемещаться в лесопарковую зону Донецка, западнее улицы Дальней, для совершения коротких огневых налетов по позициям украинских военных в районе Невельского и Песок.

Ранее в группе ИС сообщали о том, что боевики "ЛНР" скрывают факты применения артиллерийских систем. При этом террористы принимают всевозможные меры для создания видимости соблюдения Минских договоренностей в Донбассе.

В штабе АТО также сообщали о том, что террористы совершают провокационные обстрелы позиций украинских военных в Донбассе из артиллерии калибра свыше 100 мм.