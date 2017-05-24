Боевики "ДНР" не пустили патруль ОБСЕ на склад с оружием

Собственное решение террористы объяснили якобы "отсутствием ключей".

"Забывчивые" террористы не нашли ключей и не смогли показать патрулю ОБСЕ склад с оружием Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

не позволили наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ попасть в складские помещения с оружием, сообщается в ежедневном отчете Миссии.

"Патруль СММ не смог получить доступ к месту постоянного хранения вооружений "ДНР", поскольку охранник сказал, что он не имеет ключей к одному из складских помещений. СММ сообщила об этом СЦКК", - рассказали наблюдатели.

Кроме того, безоружный террорист не пустил патруль ОБСЕ на территорию комплекса вблизи временно оккупированного Докучаевска. Об этом инциденте наблюдатели также проинформировали Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

Ранее в ОБСЕ сообщили, что 5 мая женщина-сотрудник Специальной мониторинговой миссии подверглась сексуальным домогательствам на оккупированной территории. Вооруженный автоматом Калашникова боевик угрожал и оскорблял наблюдателя, заявив, что не позволит патрулю ОБСЕ двигаться в восточном направлении из Петровского в Раздольное, пока женщина не удовлетворит его требования сексуального характера.

Патруль покинул этот район по другому маршруту и проинформировал СЦКК о том, что случилось.

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан призвал группировки "ДНР" расследовать этот инцидент и наказать виновных, но его требования боевики проигнорировали.