Боевики "ДНР" не пустили патруль ОБСЕ на склад с оружием

Собственное решение террористы объяснили якобы "отсутствием ключей".
"Патруль СММ не смог получить доступ к месту постоянного хранения вооружений "ДНР", поскольку охранник сказал, что он не имеет ключей к одному из складских помещений. СММ сообщила об этом СЦКК", - рассказали наблюдатели.
Кроме того, безоружный террорист не пустил патруль ОБСЕ на территорию комплекса вблизи временно оккупированного Докучаевска. Об этом инциденте наблюдатели также проинформировали Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).
Ранее в ОБСЕ сообщили, что 5 мая женщина-сотрудник Специальной мониторинговой миссии подверглась сексуальным домогательствам на оккупированной территории. Вооруженный автоматом Калашникова боевик угрожал и оскорблял наблюдателя, заявив, что не позволит патрулю ОБСЕ двигаться в восточном направлении из Петровского в Раздольное, пока женщина не удовлетворит его требования сексуального характера.
Патруль покинул этот район по другому маршруту и проинформировал СЦКК о том, что случилось.
Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан призвал группировки "ДНР" расследовать этот инцидент и наказать виновных, но его требования боевики проигнорировали.ZN.UA