В пригороде Докучаевска боевики бросили в автомобиль ОБСЕ дымовую шашку

Ни один член Миссии в результате инцидента не пострадал.

Боевики в Донбассе снова провоцируют ОБСЕ OSCE

Патрульнакануне, 17 мая, вблизи Докучаевска был атакован боевиками, говорится в отчете Миссии.

Так, пятеро сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находились на северо-восточной окраине оккупированного террористической организацией "ДНР" Докучаевска. Автомобили ОБСЕ двигались в западном направлении, позади зеленого грузовика "Камаз-4350" с номерными знаками ДК-1823. В задней части грузового отсека военного грузовика сидели шесть человек.

"В 13:47, когда первый автомобиль патруля СММ находился на расстоянии 50 метров от грузовика, наблюдатели увидели, как один из тех мужчин бросил устройство неустановленного типа (вероятно, дымовую гранату), которое упало примерно в десяти метрах перед первым автомобилем СММ. Устройство горело, образуя белый дым. Патруль СММ объехал это устройство, в конце концов обогнал грузовик и поехал дальше к ближайшему известному наблюдателям безопасному месту в Докучаевске", - рассказали наблюдатели.

Примерно через час, в 14:20, патруль возвращался на базу в оккупированном боевиками Донецке. На месте инцидента наблюдатели увидели следы горения на асфальте и траве, но остатков устройства поблизости не нашли.

"Патруль Миссии благополучно вернулся к своей базе в Донецке. Ни один из автомобилей СММ не был поврежден. СММ сообщила об этом инциденте в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК)", - резюмировали в Миссии.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.