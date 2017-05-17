Медработникам Донбасса боевики запрещают разговаривать с наблюдателями ОБСЕ

Отныне на общение с "гражданами ДНР" нужно "письменное разрешение" террористов.

Наблюдатели ОБСЕ не смогли пообщаться с медиками на оккупированной территории Донбасса OSCE

Боевики террористической организации "ДНР" запретили медицинскому персоналу Макеевской больницы общаться с(СММ) ОБСЕ, сообщается в ежедневном отчете Миссии.

Отказ от общения медперсонал объяснил отсутствием у членов СММ ОБСЕ "письменного разрешения" от главарей террористической группировки.

"Медработники больницы в подконтрольном "ДНР" городе Макеевка (12 км на северо-восток от Донецка) отказались говорить с членами патруля Миссии о погибшем мирном жителе, информацию о котором наблюдатели уточняли. Врачи ссылались на то, что команда СММ должна получить письменное разрешение от членов "ДНР"", - отмечают сотрудники миссии.

Кроме того, вооруженные террористы "ДНР" отказались пропускать наблюдателей к месту установки камеры в Петровском, пока они не назвали пол всех присутствующих членов патруля Миссии.

"Вооруженный член "ДНР" на блокпосте пропустил патруль Миссии только после того, как наблюдатели предоставили информацию про пол членов патруля. СММ сообщила об этом СЦКК", - рассказали в СММ ОБСЕ.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что 5 мая женщина-сотрудник Специальной мониторинговой миссии подверглась сексуальным домогательствам на оккупированной территории. Вооруженный автоматом Калашникова боевик угрожал и оскорблял наблюдателя, заявив, что не позволит патрулю ОБСЕ двигаться в восточном направлении из Петровского в Раздольное, пока женщина не удовлетворит его требования сексуального характера.

Патруль покинул этот район по другому маршруту и проинформировал СЦКК о том, что случилось.

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан призвал группировки "ДНР" расследовать этот инцидент и наказать виновных, но его требования боевики проигнорировали.