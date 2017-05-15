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Украина призвала наказать виновных в сексуальных домогательствах к женщине-наблюдателю ОБСЕ

15 мая в 20:10

Вооруженный боевик "ДНР" запугивал и оскорблял сотрудницу СММ на оккупированной территории.

ОБСЕ Хуг
Украина указала на важность обеспечения безопасности наблюдателей в зоне АТО
facebook.com/oscesmm
Украинская сторона указывает на необходимость обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне АТО, требует расследования факта сексуальных домогательств боевика террористической группировки "ДНР" к женщине-наблюдателю на оккупированной территории.

"Мы возмущены фактом сексуальных домогательств со стороны вооруженных людей, которым подверглась женщина-сотрудник СММ ОБСЕ. Инцидент должен быть расследован, а виновные – строго наказаны", – сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер после очередного заседания Трехсторонней контактной группы в Минске в понедельник, 15 мая.

"Безопасность членов СММ ОБСЕ – неотъемлемая составляющая выполнения Минских договоренностей, равно как и установление полноценного устойчивого режима прекращения огня, вывода российских воинских подразделений с территории Украины, контроль над границей", – напомнила Олифер.

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Ранее в ОБСЕ сообщили, что 5 мая женщина-сотрудник Специальной мониторинговой миссии подверглась сексуальным домогательствам на оккупированной территории. Вооруженный автоматом Калашникова боевик угрожал и оскорблял наблюдателя, заявив, что не позволит патрулю ОБСЕ двигаться в восточном направлении из Петровского к Раздольному, пока женщина не удовлетворит его требования сексуального характера.

Патруль покинул этот район по другому маршруту и проинформировал СЦКК о случившемся
Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан призвал группировку "ДНР" расследовать этот инцидент и наказать виновных, но его требования боевики проигнорировали.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги ОБСЕ ДНР АТО ОРДО Донбасс
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