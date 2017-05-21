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Автомобиль полиции в Одессе попал в крупное ДТП

21 мая в 00:57

В ДТП пострадали люди. 

полиция автомобиль авария
Автомобиль копов протаранил другое авто
048.ua
В Одессе произошло ДТП с участием автомобиля полиции, в результате которое пострадало две девушки, передает 048.ua.
 
На перекрестке с улицей Семена Палия полицейский автомобиль врезался передней правой частью в автомобиль "Мерседес", который двигался на зеленый сигнал светофора, а также в магазин.
 
Пострадавших девушек забрала скорая помощь. Полицейские своей вины не отрицают, но уверяют, что двигались со световыми и звуковыми сигналами.
 
 
 
В результате столкновения маршрутки и грузовика в Новомосковске пострадали 15 человек.
 
По материалам: ZN.UA
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