Автомобиль полиции в Одессе попал в крупное ДТП

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В ДТП пострадали люди.

Автомобиль копов протаранил другое авто 048.ua В Одессе произошло ДТП с участием автомобиля полиции, в результате которое пострадало две девушки, передает 048.ua.

На перекрестке с улицей Семена Палия полицейский автомобиль врезался передней правой частью в автомобиль "Мерседес", который двигался на зеленый сигнал светофора, а также в магазин.

Пострадавших девушек забрала скорая помощь. Полицейские своей вины не отрицают, но уверяют, что двигались со световыми и звуковыми сигналами.