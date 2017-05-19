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Угрозы жизни пострадавшим при ДТП в Турции украинским туристам нет – МИД

19 мая в 10:39

Пострадавшие находятся под медицинским наблюдением.

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Пострадавшие в Турции украинцы находятся в больнице
Hurriyet Daily News
Жизни граждан Украины, пострадавших в результате ДТП в Турции 18 мая, ничего не угрожает, заявили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"Пострадавшие в ДТП в Турции граждане Украины продолжают находиться в местной больнице. Угрозы их жизни нет", – говорится в сообщении департамента в Twitter.

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Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Мугла перевернулся туристический автобус, на борту которого находились украинские туристы. Вследствие ДТП пострадали не менее 17 человек.

Турецкое издание Hurriyet отмечало, что двое из 17 раненых – граждане Турции.

В Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что граждане Украины, пострадавшие при ДТП, были доставлены в больницу. Посольство, страховая компания и туристический оператор оказали им помощь.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Турция МИД
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