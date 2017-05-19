Угрозы жизни пострадавшим при ДТП в Турции украинским туристам нет – МИД

Пострадавшие находятся под медицинским наблюдением.
"Пострадавшие в ДТП в Турции граждане Украины продолжают находиться в местной больнице. Угрозы их жизни нет", – говорится в сообщении департамента в Twitter.
Постраждалі в ДТП #Туреччина громадяни України продовжують перебувати в місцевій лікарні. Загрози їхньому життю немає. pic.twitter.com/8TD986ocCa— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 19 мая 2017 г.
Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Мугла перевернулся туристический автобус, на борту которого находились украинские туристы. Вследствие ДТП пострадали не менее 17 человек.
Турецкое издание Hurriyet отмечало, что двое из 17 раненых – граждане Турции.
В Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что граждане Украины, пострадавшие при ДТП, были доставлены в больницу. Посольство, страховая компания и туристический оператор оказали им помощь.ZN.UA