В результате столкновения маршрутки и грузовика в Новомосковске пострадали 15 человек

Водитель и 35-летняя пассажирка госпитализированы с тяжелыми травмами.

В аварии в Новомосковске травмировались 15 человек ГУ НП в Днепропетровской области

В Новомосковскев четверг, 18 мая, водитель пассажирского микроавтобуса "Мерседес" совершил наезд на автомобиль "КРАЗ", сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел утром, около 7:40, на автодороге в районе дома № 66 по улице Сучкова. Водитель маршрутки отвлекся от управления и наехал на грузовик, который поворачивал в сторону АЗС на другой стороне дороги.

ГУ НП в Днепропетровской области

"По последним сведениям, 15 пассажиров получили телесные повреждения. 41-летний водитель маршрутки и 35-летняя женщина с тяжелыми травмами были доставлены в больницу", - сообщили полицейские.

На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства данного происшествия устанавливаются.

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Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Мугла перевернулся туристический автобус, в салоне которого находились украинские туристы. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 17 человек.

Турецкое издание Hurriyet отмечает, что двое из 17 раненых – граждане Турции.