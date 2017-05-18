Топ Новости
<
>

В результате столкновения маршрутки и грузовика в Новомосковске пострадали 15 человек

18 мая в 18:25

Водитель и 35-летняя пассажирка госпитализированы с тяжелыми травмами.

554
В аварии в Новомосковске травмировались 15 человек
ГУ НП в Днепропетровской области
В Новомосковске Днепропетровской области в четверг, 18 мая, водитель пассажирского микроавтобуса "Мерседес" совершил наезд на автомобиль "КРАЗ", сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел утром, около 7:40, на автодороге в районе дома № 66 по улице Сучкова. Водитель маршрутки отвлекся от управления и наехал на грузовик, который поворачивал в сторону АЗС на другой стороне дороги.

593
ГУ НП в Днепропетровской области

"По последним сведениям, 15 пассажиров получили телесные повреждения. 41-летний водитель маршрутки и 35-летняя женщина с тяжелыми травмами были доставлены в больницу", - сообщили полицейские.

На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства данного происшествия устанавливаются.

Внимание! Данное видео содержит ненормативную лексику.

Читайте также: В результате ДТП погиб мэр Дергачей

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Мугла перевернулся туристический автобус, в салоне которого находились украинские туристы. В результате ДТП пострадали по меньшей мере 17 человек.

Турецкое издание Hurriyet отмечает, что двое из 17 раненых – граждане Турции.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги водитель маршрутки дорога полиция область Днепропетровск пассажиры ДТП
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.42
EUR 29.37
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...