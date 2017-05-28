Стала известна возможная дата релиза iPhone 8

Смартфон может поступить в продажу через неделю после официального релиза.
Согласно данным инсайдера, продажи нового смартфона стартуют через неделю после его официального релиза 17 сентября.
Несмотря на то, что информация о дате будущей презентации пока что не получила подтверждения, она соотносится с прогнозами ведущего аналитика KGI Securuties Минг-Чи Куо. Ранее аналитик заявлял, что в этом году обновленная версия iPhone может задержаться и поступить в продажу не раньше октября.
Задержка связана с проблемами производства некоторых компонентов гаджета. Так, существует проблема совмещения сканера Touch ID с AMOLED-дисплеем.
Напомним, аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs Симона Янковски заявила о том, что цена iPhone 8 в США будет стартовать от 999 долларов.
По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.hyser.com.ua