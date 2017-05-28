Стала известна возможная дата релиза iPhone 8

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Смартфон может поступить в продажу через неделю после официального релиза.

Apple iPhone 8 может поступить в продажу этой осенью ferra.ru

Продажи будущегомогут стартовать уже в октябре этого года, сообщает известный инсайдер Benjamin Geskin со ссылкой на информированные источники.

Согласно данным инсайдера, продажи нового смартфона стартуют через неделю после его официального релиза 17 сентября.

Несмотря на то, что информация о дате будущей презентации пока что не получила подтверждения, она соотносится с прогнозами ведущего аналитика KGI Securuties Минг-Чи Куо. Ранее аналитик заявлял, что в этом году обновленная версия iPhone может задержаться и поступить в продажу не раньше октября.

Задержка связана с проблемами производства некоторых компонентов гаджета. Так, существует проблема совмещения сканера Touch ID с AMOLED-дисплеем.

Напомним, аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs Симона Янковски заявила о том, что цена iPhone 8 в США будет стартовать от 999 долларов.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.