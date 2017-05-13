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Аналитики Goldman Sachs рассказали о цене iPhone 8

13 мая в 16:28

Новый смартфон Apple будет стоит от 999 долларов.

iPhone 8
Цена iPhone 8 в США будет стартовать от 999 долларов
ferra.ru
Аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs Симона Янковски заявила о том, что цена iPhone 8 в США будет стартовать от 999 долларов, сообщает MacRumors.

Согласно прогнозам аналитика, новый смартфон будет представлен в версиях с 128 и 256 Гб встроенного хранилища, цена за которые составит 999 и 1099 долларов соответственно. По мнению Янковски, iPhone 8 не будет выпущен в версии с 32 Гб памяти.

На данный момент самым дорогим смартфоном Apple является iPhone 7 Plus с 256 Гб встроенной памяти, цена которого в США составляет 969 долларов.

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Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться  iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.

По материалам: ZN.UA
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Тэги iPhone смартфон Apple
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