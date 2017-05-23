В сети появились фотографии трех неанонсированных iPhone

Инсайдер сравнил габариты смартфонов линейки 2017 года. Самые "скромные" из них оказались у iPhone 7S.

iPhone 8 оказался немногим больше iPhone 7S

В сети опубликованы2017 года, выложенные инсайдером SlashLeaks.

В частности, среди них оказались iPhone 7S, 7S Plus и юбилейная версия iPhone 8.

На фотографиях хорошо видны габариты смартфонов. Так, самым компактным из них станет iPhone 7S, кроме того, это единственный смартфон в линейке, имеющий один модуль задней камеры.

Предполагалось, что 5,8-дюймовый iPhone 8 станет самым большим в линейке смартфонов, однако благодаря безрамочному дизайну он оказался чуть больше iPhone 7S. Предположительно активной будет лишь 5,15-дюймовая область экрана, а остальное место займет виртуальная кнопка Touch ID.

Согласно слухам, сканер отпечатков пальцев будет размещен на задней панели, если производитель не справится с поставками интегрированных с дисплеем датчиков. На снимках также видно, что iPhone 8 будет оснащен вертикальным двойным модулем камеры.

Линейка iPhone 2017 года появится в продаже в конце сентября. По предварительным данным, стоимость iPhone 8 превысит тысячу долларов.

Apple представила iPhone 7 на презентации 7 сентября. Новый смартфон оборудован измененной кнопкой "домой", которая теперь стала чувствительной к давлению. Кроме того, iPhone 7 является водо- и пыленепроницаемым. В новом смартфоне Apple отсутствует разъем для наушников.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7S, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.