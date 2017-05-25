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В сети появилось видео с финальным дизайном iPhone 8

25 мая в 16:24

Макет на видео полностью соответсвует показанному ранее на инсайдерских фото.

iPhone 8
Макет Apple iPhone 8 впервые показали на видео
ferra.ru
Известный инсайдер Benjamin Geskin обнародовал на своей странице в Twitter видео, в котором показан макет будущего  iPhone 8.

Гаджет на кадрах полностью идентичен тому, что мы видели ранее на фотографиях и рендерах. Корпус Apple iPhone 8 будет включать две стеклянные 2,5D-панели с алюминиевой рамой посередине, в результате чего он получится "бесшовным". Под фронтальной стеклянной панелью скрывается OLED-дисплей с тонкими рамками без кнопки "Домой". Согласно слухам, Apple намерена поместить Touch ID под стекло. 

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Аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs Симона Янковски заявила о том, что цена iPhone 8 в США будет стартовать от 999 долларов. 

По сведениям издания Business Insiderновая модель будет называться  iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.

По материалам: ZN.UA
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