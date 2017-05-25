В сети появилось видео с финальным дизайном iPhone 8

Макет на видео полностью соответсвует показанному ранее на инсайдерских фото.

Макет Apple iPhone 8 впервые показали на видео ferra.ru

Известный инсайдер Benjamin Geskin обнародовал на своей странице в Twitter видео, в котором показан макет будущего

Гаджет на кадрах полностью идентичен тому, что мы видели ранее на фотографиях и рендерах. Корпус Apple iPhone 8 будет включать две стеклянные 2,5D-панели с алюминиевой рамой посередине, в результате чего он получится "бесшовным". Под фронтальной стеклянной панелью скрывается OLED-дисплей с тонкими рамками без кнопки "Домой". Согласно слухам, Apple намерена поместить Touch ID под стекло.

Аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs Симона Янковски заявила о том, что цена iPhone 8 в США будет стартовать от 999 долларов.

По сведениям издания Business Insider, новая модель будет называться iPhone 8, а не iPhone 7s, чего можно было бы ожидать, следуя сложившимся традициям нейминга смартфонов компании.