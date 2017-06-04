Смоделировано затопление Нью-Йорка в результате глобального потепления

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Затопление случится в результате повышения температуры на два градуса Цельсия.

Нью-Йорк может быть затоплен в результате глобального потепления

Vimeo-канал Claire&Max's опубликовал видео под названием two°C - New-York City, которое иллюстрирует затопление Нью-Йорка в результате повышения глобальной средней температуры на Земле на два градуса Цельсия.

По мнению ученых, при повышении температуры на два градуса Цельсия произойдут необратимые изменения системы атмосферной циркуляции. Это приведет к таянию ледников, из-за чего повысится уровень моря. К 2100 году произойдет затопление прибрежных мегаполисов, а также исчезнут некоторые населенные острова, в том числе Мальдивы.

two°C - New-York City from Claire&Max on Vimeo.

1 июня президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату – крупнейшей сделки 195 стран, которая должна была помочь миру избежать негативных последствий глобального потепления.

Через час после оглашения своего решения о выходе из Парижского климатического соглашения Трампу позвонила Ангела Меркель, чтобы прояснить его позицию. Позднее состоялись телефонные разговоры с Терезой Мэй, Эммануелем Макроном и Джастином Трюдо. Премьер Канады, после своего разговора с Трампом, высказал свое разочарование решением американского президента и напомнил о приверженности Канады соглашению об изменении климата.

Раскритиковал Трампа и бывший американский президент Барак Обама, который был одним из вдохновителей Парижского климатического соглашения. Обама высказал надежду, что предприятия и граждане будут продолжать делать все, чтобы сохранить планету.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск ушел с поста советника президента США Дональда Трампав протест против выхода из Парижского соглашения.