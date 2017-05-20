Rambler запускает портал в Украине

Компания заявляет, что она вне политики.
Rambler будет и дальше работать в Украине
Российская компания Rambler
& Co запускает портал и электронную почту в украинском сегменте интернета - rambler.ua, сообщается на сайте компании.
"Мы были, есть и остаемся сервисом вне политики, ориентированным на пользователей разных стран. Прежде всего мы каналом коммуникации, технологии, обеспечивающей удобство и оперативность взаимодействия наших пользователей", - говорится в сообщении Rambler & Co.
В компании заявили, что теперь украинцы смогут и дальше читать новости на Rambler и завести почту@rambler.ua.
"Все желающие смогут сохранить и перенести заблокированный почтовый ящик с другого сервиса и продолжить использовать его по старому адресу", - заявили в российской компании.
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальных сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.
По материалам:
ZN.UA