Rambler запускает портал в Украине

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Компания заявляет, что она вне политики.

Rambler будет и дальше работать в Украине Российская компания Rambler & Co запускает портал и электронную почту в украинском сегменте интернета - rambler.ua, сообщается на сайте компании.

"Мы были, есть и остаемся сервисом вне политики, ориентированным на пользователей разных стран. Прежде всего мы каналом коммуникации, технологии, обеспечивающей удобство и оперативность взаимодействия наших пользователей", - говорится в сообщении Rambler & Co.

В компании заявили, что теперь украинцы смогут и дальше читать новости на Rambler и завести почту@rambler.ua.

"Все желающие смогут сохранить и перенести заблокированный почтовый ящик с другого сервиса и продолжить использовать его по старому адресу", - заявили в российской компании.