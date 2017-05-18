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Блокировка "ВКонтакте": где можно легально и бесплатно слушать музыку

18 мая в 13:13

Существует также две платные альтернативы музыке в социальной сети.

вконтакте музыка
Легальные и бесплатные альтернативы музыке "ВКонтакте"
depositphotos.com / Vadymvdrobot
Блокировка "ВКонтакте" поставила под угрозу музыкальный сервис социальной сети, который многими пользователями давно используется в качестве бесплатного стримингового сервиса с достаточно полным каталогом. Вместе с тем, музыка "ВКонтакте" - не единственный инструмент, который позволяет слушать любимую музыку бесплатно и не становясь пиратом.

Soundcloud

Одним из самых известных сервисов для прослушивания музыки является Soundcloud, который позволяет бесплатно ознакомиться с последними новинками музыки. Исполнители сами публикуют свои композиции на сервисе для того, чтобы получить обратную связь и поделиться новинками со своими поклонниками.

Несмотря на все плюсы, западные исполнители не всегда выкладывают музыку на Soundcloud, а вот украинские музыканты, как правило, с радостью делятся с фанатами.

Слушать музыку с помощью Soundcloud можно как на ПК, так и с помощью специального приложения.

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Deezer

Этот музыкальный сервис позволяет слушать любимые песни и составлять плейлисты из того, что понравилось, или же слушать музыку альбомами. Сервис позволяет слушать музыку как в браузере, так в специальном клиенте для ПК. Для смартфонов предусмотрено специальное приложение.

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Кроме бесплатных сервисов существуют также платные, которые предоставляют доступ к музыке по подписке. К ним относятся Google Play Music (для Android) и Apple Music (для iOS). Подписка на Google Play Music обойдется в 59 гривень в месяц, а Apple Music  - 4,99 доллара.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)".

Укртелеком уже начал работы по выполнению указа президента Петра Порошенко о запрете предоставления услуг доступа к российским сайтам. По предварительной оценке специалистов, они будут продолжаться от нескольких дней до недели.

По материалам: ZN.UA
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Тэги музыка Вконтакте сервис
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