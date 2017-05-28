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"Заря" может проводить матчи Лиги Европы во Львове

28 мая в 14:52

Луганчане пока не знают, где будут проводить еврокубковые поединки.

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"Заря" пока не знает, где будет проводить международные матчи
ФК Заря
Луганская "Заря" может проводить поединки Лиги Европы в следующем сезоне на "Арене Львов". Об этом заявил главный тренер команды Юрий Вернидуб.

"Очень надеемся, что будем полностью готовы к Лиге Европы. Более того, мы хотим выступить там лучше, чем в прошлом году. Попробуем побороться за выход из группы", - цитирует тренера "Команда №1".

"Пока мне сложно ответить на этот вопрос. Знаю, что один из вариантов - Львов, но может быть и Запорожье, если там установят турникеты...".

Стоит отметить, что именно Запорожье стало для луганчан городом базирования после начала военных действий в Луганской области.

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Напомним, в 31-м туре украинской Премьер-лиги "Заря" обыграла "Черноморец" и впервые в своей истории заняла третье место в чемпионате Украины.

"Команда №1"
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Тэги футбол Заря Вернидуб
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