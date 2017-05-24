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Соболь покинет "Зарю" после окончания сезона - СМИ

24 мая в 17:07

Луганчанам больше не нужен защитник сборной Украины.

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Соболь больше не нужен "Заре"
ФК Заря
Левый защитник "Зари" Эдуард Соболь, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", после окончания сезона покинет луганский клуб. Об этом сообщает Sport Arena.

Луганчане не собираются вести переговоры о продлении аренды футболиста и сделают ставку на других исполнителей. Таким образом, Соболь вернется в "Шахтер", после чего может отправиться на правах аренды в другую команду, либо побороться за место в основе "горняков".

Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга". В текущем сезоне украинской Премьер-лиги защитник провел в составе "Зари" 19 матчей.

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Ранее сообщалось, что "Заря" подписала футболиста "Черноморца".

По материалам: Sport Arena
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Тэги футбол Заря Соболь
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