Соболь покинет "Зарю" после окончания сезона - СМИ

Луганчанам больше не нужен защитник сборной Украины.
Луганчане не собираются вести переговоры о продлении аренды футболиста и сделают ставку на других исполнителей. Таким образом, Соболь вернется в "Шахтер", после чего может отправиться на правах аренды в другую команду, либо побороться за место в основе "горняков".
Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга". В текущем сезоне украинской Премьер-лиги защитник провел в составе "Зари" 19 матчей.
Ранее сообщалось, что "Заря" подписала футболиста "Черноморца".Sport Arena