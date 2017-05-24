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"Фенербахче" хочет арендовать у "Шахтера" Соболя - СМИ

24 мая в 09:28

Защитник завершает сезон в луганской "Заре", но может отправиться в чемпионат Турции.

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Турецкий гранд заинтересован в услугах украинского защитника
XSport
Левый защитник сборной Украины и луганской "Зари" Эдуард Соболь, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", летом может продолжить карьеру в "Фенербахче" на правах аренды. Об этом сообщил Yeni Şafak.

По данным источника, турецкий клуб готов заплатить "горнякам" 1 миллион евро за годичную аренду 22-летнего футболиста, контракт которого с дончанами истекает уже летом следующего года.

Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга". В текущем сезоне украинской Премьер-лиги защитник провел в составе "Зари" 19 матчей.

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Напомним, ранее сообщалось, что летом покинет "Фенербахче" и вернется в "Шахтер" полузащитник Александр Караваев.

Yeni Şafak
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Тэги футбол Соболь Заря Шахтер Фенербахче
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