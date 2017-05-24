"Фенербахче" хочет арендовать у "Шахтера" Соболя - СМИ

Защитник завершает сезон в луганской "Заре", но может отправиться в чемпионат Турции.

Турецкий гранд заинтересован в услугах украинского защитника XSport

Левый защитник сборной Украины и луганской "Зари", права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", летом может продолжить карьеру в "Фенербахче" на правах аренды. Об этом сообщил Yeni Şafak.

По данным источника, турецкий клуб готов заплатить "горнякам" 1 миллион евро за годичную аренду 22-летнего футболиста, контракт которого с дончанами истекает уже летом следующего года.

Соболь является воспитанником запорожского "Металлурга". В текущем сезоне украинской Премьер-лиги защитник провел в составе "Зари" 19 матчей.

Напомним, ранее сообщалось, что летом покинет "Фенербахче" и вернется в "Шахтер" полузащитник Александр Караваев.