Караваев получит шанс закрепиться в "Шахтере" - СМИ

Полузащитник поедет с дончанами на сборы после ухода из "Фенербахче".
Полузащитник после перехода из "Зари", где выступал на правах аренды, не оправдал ожиданий главного тренера турецкого гранда Дика Адвоката, который лично принял решение не продлевать сотрудничество с украинцем.
Стоит отметить, что срок аренды Караваева истекает грядущим летом, а в договоре с дончанами прописан пункт с правом выкупа футболиста турецким грандом, который не будет активирован. По данным "Динамомании", "Шахтер" планирует взять футболиста на сборы.
Всего в составе "Фенербахче" Караваев провел шесть поединков и забил один гол.
Напомним, Караваев забил свой единственный мяч за "Фенербахче" в поединке Кубка Турции.Динамомания