Караваев получит шанс закрепиться в "Шахтере" - СМИ

Полузащитник поедет с дончанами на сборы после ухода из "Фенербахче".

Караваев не вернется в "Зарю" после возвращения из Турции fenerbahce.org

Игрок сборной Украиныпокинет турецкий "Фенербахче" после истечения срока аренды и вернется в "Шахтер", с которым в межсезонье поедет на сборы.

Полузащитник после перехода из "Зари", где выступал на правах аренды, не оправдал ожиданий главного тренера турецкого гранда Дика Адвоката, который лично принял решение не продлевать сотрудничество с украинцем.

Стоит отметить, что срок аренды Караваева истекает грядущим летом, а в договоре с дончанами прописан пункт с правом выкупа футболиста турецким грандом, который не будет активирован. По данным "Динамомании", "Шахтер" планирует взять футболиста на сборы.

Всего в составе "Фенербахче" Караваев провел шесть поединков и забил один гол.

Напомним, Караваев забил свой единственный мяч за "Фенербахче" в поединке Кубка Турции.