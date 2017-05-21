"Заря" подписала футболиста "Черноморца"

Владислав Кабаев продолжит карьеру в луганском клубе.
21-летний футболист присоединится к своей новой команде на правах свободного агента уже 1 июня, когда истечет его контракт с "Черноморцем".
В текущем сезоне Премьер-лиги Кабаев провел 22 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
По данным источника, контракт с "Зарей" также согласовал нападающий одесситов Дмитрий Коркишко, однако сделка пока не оформлена.
Напомним, ранее контракт с "Шахтером" подписал защитник "Черноморца" Давид Хочолава.Sport Arena