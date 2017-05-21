"Заря" подписала футболиста "Черноморца"

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Владислав Кабаев продолжит карьеру в луганском клубе.

Кабаев достался "Заре" бесплатно ФК Черноморец

ПолузащитникВладислав Кабаев подписал двухлетний контракт с луганской "Зарей". Об этом сообщила Sport Arena.

21-летний футболист присоединится к своей новой команде на правах свободного агента уже 1 июня, когда истечет его контракт с "Черноморцем".

В текущем сезоне Премьер-лиги Кабаев провел 22 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

По данным источника, контракт с "Зарей" также согласовал нападающий одесситов Дмитрий Коркишко, однако сделка пока не оформлена.

Напомним, ранее контракт с "Шахтером" подписал защитник "Черноморца" Давид Хочолава.