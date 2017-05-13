Премьер-лига: "Шахтер" легко обыграл "Черноморец"

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Дончане забили сопернику три безответных мяча.

"Шахтер" легко выиграл матч ФК Шахтер

Сегодня, 13 мая, состоялся очередной матч 29-го тура, в котором "Черноморец" принимал "Шахтер" и потерпел поражение со счетом 0:3.

"Горняки" стали десятикратными чемпионами Украины еще в прошлом туре, поэтому в поединке с одесситами у "Шахтера" не было турнирной мотивации, а Паулу Фонсека выставил экспериментальный состав.

Тем не менее, это не помешало дончанам победить - одесситы пропустили трижды и не смогли забить в ответ.

"Черноморец" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Аблитаров, 29 (автогол), Бланко-Лещук, 37, 89

"Черноморец": Безрук, Люлька, Азацкий, Аблитаров, Каплиенко, Ковалец (Машнин, 75), Андриевский, Третьяков, Коркишко, Мусолитин (Сильвио, 60), Хобленко (Барилко, 75)

"Шахтер": Шевченко, Бутко, Кучер (Ордец, 65), Кривцов, Азеведо, Коваленко (Малышев, 65), Танковский, Зубков, Патрик, Дентиньо (Кобин, 79), Бланко-Лещук

Предупреждения: Кобин

Напомним, в других матчах дня "Олимпик" обыграл "Динамо", а "Заря" справилась с "Александрией".