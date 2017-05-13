"Волынь" официально лишена шести очков в Премьер-лиге

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У луцкого клуба уже нет шансов сохранить прописку в элите украинского футбола.

"Волынь" покинет УПЛ ФК Волынь

Луцкая "Волынь"за задолженность по зарплате перед экс-полузащитником команды Сашей Стевичем. Об этом сообщил официальный сайт украинской Премьер-лиги.

В итоге у "Волыни" осталось всего 7 очков, а команда уже не сможет выбраться из зоны вылета и окажется в Первой лиге по итогам сезона.

Долг перед Стевичем, который уже завершил карьеру, составляет порядка 70 тысяч долларов, а игрок в ходе прошлогодних переговоров не согласился на условия клуба по данному вопросу и обратился в ФИФА. При этом на "Волынь" уже был наложен запрет заявлять новых игроков, а также штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Напомним, в 29-м туре УПЛ "Волынь" потерпела минимальное поражение от "Стали".