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"Волынь" официально лишена шести очков в Премьер-лиге

13 мая в 09:45

У луцкого клуба уже нет шансов сохранить прописку в элите украинского футбола.

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"Волынь" покинет УПЛ
ФК Волынь
Луцкая "Волынь" лишена шести очков за задолженность по зарплате перед экс-полузащитником команды Сашей Стевичем. Об этом сообщил официальный сайт украинской Премьер-лиги.

В итоге у "Волыни" осталось всего 7 очков, а команда уже не сможет выбраться из зоны вылета и окажется в Первой лиге по итогам сезона.

Долг перед Стевичем, который уже завершил карьеру, составляет порядка 70 тысяч долларов, а игрок в ходе прошлогодних переговоров не согласился на условия клуба по данному вопросу и обратился в ФИФА. При этом на "Волынь" уже был наложен запрет заявлять новых игроков, а также штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.

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Напомним, в 29-м туре УПЛ "Волынь" потерпела минимальное поражение от "Стали".

По материалам: fpl.ua
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Тэги Волынь футбол УПЛ
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