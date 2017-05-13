"Волынь" официально лишена шести очков в Премьер-лиге

У луцкого клуба уже нет шансов сохранить прописку в элите украинского футбола.
В итоге у "Волыни" осталось всего 7 очков, а команда уже не сможет выбраться из зоны вылета и окажется в Первой лиге по итогам сезона.
Долг перед Стевичем, который уже завершил карьеру, составляет порядка 70 тысяч долларов, а игрок в ходе прошлогодних переговоров не согласился на условия клуба по данному вопросу и обратился в ФИФА. При этом на "Волынь" уже был наложен запрет заявлять новых игроков, а также штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.
Напомним, в 29-м туре УПЛ "Волынь" потерпела минимальное поражение от "Стали".fpl.ua