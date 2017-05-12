Премьер-лига: "Сталь" минимально обыграла "Волынь"

Хозяева поля во втором тайме играли в меньшинстве.
"Волынь" - "Сталь" - 0:1
Гол: Дебелко, 18
"Волынь": Недилько, Романюк, Логинов, Горопевшек, Шаповал, Р. Никитюк, Герасимюк, Тетеренко (Задерецкий, 88), Диденко (Чепелюк, 62), Мемешев (Ляшенко, 21), Петров
"Сталь": Бандура, Пашаев, Кравченко, Стаменкович, Шабанов (Ищенко, 72), Леандро, Каленчук, Карасюк, Э. Малакян (Деул, 63), Васин, Дебелко (Карикари, 38)
Предупреждения: Логинов, Горопевшек, Чепелюк, Тетеренко - Каленчук, Шабанов, Стаменкович, Ищенко.
Удаление: Логинов, 44
Напомним, в прошлом туре донецкий "Шахтер" оформил десятое чемпионство в истории.ZN.UA