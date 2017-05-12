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Премьер-лига: "Сталь" минимально обыграла "Волынь"

12 мая в 21:37

Хозяева поля во втором тайме играли в меньшинстве.

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"Сталь" справилась с аутсайдером
football.ua
Сегодня, 12 мая, состоялся первый матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала "Сталь". Судьбу встречи решил гол Дебелко на 18-й минуте, который замкнул прострел с фланга. С 44-й минуты "Волынь" играла в меньшинстве и не реализовала несколько голевых эпизодов после перерыва.

"Волынь" - "Сталь" - 0:1
Гол: Дебелко, 18

"Волынь": Недилько, Романюк, Логинов, Горопевшек, Шаповал, Р. Никитюк, Герасимюк, Тетеренко (Задерецкий, 88), Диденко (Чепелюк, 62), Мемешев (Ляшенко, 21), Петров

"Сталь": Бандура, Пашаев, Кравченко, Стаменкович, Шабанов (Ищенко, 72), Леандро, Каленчук, Карасюк, Э. Малакян (Деул, 63), Васин, Дебелко (Карикари, 38)

Предупреждения: Логинов, Горопевшек, Чепелюк, Тетеренко - Каленчук, Шабанов, Стаменкович, Ищенко.

Удаление: Логинов, 44

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Напомним, в прошлом туре донецкий "Шахтер" оформил десятое чемпионство в истории.

По материалам: ZN.UA
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Тэги футбол УПЛ Волынь Сталь
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