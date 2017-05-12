Футболист "Волыни" подозревается в попытке убийства девушки

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Дмитрий Задерецкий мог выбросить девушку из окна.

Задерецкий может оказаться в тюрьме football.ua

Инцидент с участием 22-летнего полузащитника "Волыни" Дмитрия Задерецкого произошел 7 мая. Об этом сообщает UNN.

Из окна одной из квартир девятого этажа дома по улице Ивана Франко выпала 26-летняя девушка Ирина Савчук, которая в тот момент находилась в компании футболиста. Пострадавшая выжила, но находится в реанимации с многочисленными переломами. Ее состояние врачи оценивают как критическое.

Полиция уже возбудила дело по статье 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), в настоящий момент проверяется причастность Задерецкого.

Сам футболист заявил, что пытался удержать девушку, а не сообщил о случившемся, так как находился в состоянии аффекта.

"У него были проблемы с алкоголем. И между ними таки произошла ссора, после которой футболист выбросил Ирину из окна", - заявила сестра пострадавшей Юлия Залевская.

Напомним, ранее сообщалось, что "Волынь" будет оштрафована на шесть очков и покинет элитный дивизион чемпионата Украины.