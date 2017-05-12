Футболист "Волыни" подозревается в попытке убийства девушки

Дмитрий Задерецкий мог выбросить девушку из окна.
Из окна одной из квартир девятого этажа дома по улице Ивана Франко выпала 26-летняя девушка Ирина Савчук, которая в тот момент находилась в компании футболиста. Пострадавшая выжила, но находится в реанимации с многочисленными переломами. Ее состояние врачи оценивают как критическое.
Полиция уже возбудила дело по статье 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), в настоящий момент проверяется причастность Задерецкого.
Сам футболист заявил, что пытался удержать девушку, а не сообщил о случившемся, так как находился в состоянии аффекта.
"У него были проблемы с алкоголем. И между ними таки произошла ссора, после которой футболист выбросил Ирину из окна", - заявила сестра пострадавшей Юлия Залевская.
Напомним, ранее сообщалось, что "Волынь" будет оштрафована на шесть очков и покинет элитный дивизион чемпионата Украины.unn.com.ua