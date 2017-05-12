Топ Новости
<
>

Футболист "Волыни" подозревается в попытке убийства девушки

12 мая в 14:24

Дмитрий Задерецкий мог выбросить девушку из окна.

123
Задерецкий может оказаться в тюрьме
football.ua
Инцидент с участием 22-летнего полузащитника "Волыни" Дмитрия Задерецкого произошел 7 мая. Об этом сообщает UNN.

Из окна одной из квартир девятого этажа дома по улице Ивана Франко выпала 26-летняя девушка Ирина Савчук, которая в тот момент находилась в компании футболиста. Пострадавшая выжила, но находится в реанимации с многочисленными переломами. Ее состояние врачи оценивают как критическое.

Полиция уже возбудила дело по статье 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), в настоящий момент проверяется причастность Задерецкого.

Сам футболист заявил, что пытался удержать девушку, а не сообщил о случившемся, так как находился в состоянии аффекта.

"У него были проблемы с алкоголем. И между ними таки произошла ссора, после которой футболист выбросил Ирину из окна", - заявила сестра пострадавшей Юлия Залевская.

Читайте также: "Волынь" оштрафована ФИФА за долг перед бывшим футболистом клуба

Напомним, ранее сообщалось, что "Волынь" будет оштрафована на шесть очков и покинет элитный дивизион чемпионата Украины.

По материалам: unn.com.ua
Читайте также
Тэги Волынь футбол Задерецкий
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.43
EUR 28.70
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ