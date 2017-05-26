Топ Новости
<
>

"Заря" подпишет двух игроков из чемпионата Бразилии - СМИ

26 мая в 08:57

Луганский клуб продолжает трансферную кампанию.

123
В "Заре" уже выступают два бразильца
ФК Заря
Луганская "Заря" подпишет двух игроков, представляющих элитный дивизион чемпионата Бразилии. Об этом сообщает Sport Arena.

Имена потенциальных новичков не раскрываются, но известно, что их амплуа - форвард и полузащитник.

Стоит отметить, что в команде Юрия Вернидуба уже выступают два бразильских легионера - защитник Рафаэл Форстер и вингер Паулиньо, которые являются игроками основного состава команды.

Еще одним новичком "Зари" в ближайшее время должен стать нападающий "Черноморца" Дмитрий Коркишко.

Читайте также: Соболь покинет "Зарю" после окончания сезона - СМИ

Напомним, ранее луганчане усилились полузащитником одесского "Черноморца" Владиславом Кабаевым.

По материалам: Sport Arena
Читайте также
Тэги Заря футбол Кабаев Вернидуб
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...