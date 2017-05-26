"Заря" подпишет двух игроков из чемпионата Бразилии - СМИ

Луганский клуб продолжает трансферную кампанию.
Имена потенциальных новичков не раскрываются, но известно, что их амплуа - форвард и полузащитник.
Стоит отметить, что в команде Юрия Вернидуба уже выступают два бразильских легионера - защитник Рафаэл Форстер и вингер Паулиньо, которые являются игроками основного состава команды.
Еще одним новичком "Зари" в ближайшее время должен стать нападающий "Черноморца" Дмитрий Коркишко.
Напомним, ранее луганчане усилились полузащитником одесского "Черноморца" Владиславом Кабаевым.Sport Arena