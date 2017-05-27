Премьер-лига: результаты матчей 31-го тура, видео голов, таблица

До конца чемпионата остался один тур.
Центральным матчем тура стала игра "Шахтера" и "Динамо" в Харькове. Паулу Фонсека дал возможность проявить себя дублерам команды, а Сергей Ребров выпустил всех основных футболистов, которые и сумели одержать победу над дончанами со счетом 3:2.
Также в туре стал известен бронзовый призер. Луганская "Заря" обыграла "Черноморец" и впервые в своей истории заняла третье место в чемпионате Украины.
Еще одна команда из Донбасса "Олимпик", сыграв вничью с "Александрией", забронировал себе дебютную путевку в еврокубки.
Отметим, что вслед за "Волынью" украинскую Премьер-лигу покинул и многострадальный "Днепр", уступивший "Ворскле".
Результаты матчей
"Олимпик" – "Александрия" - 0:0
"Черноморец" – "Заря" - 0:1
Гол: Паулиньо, 1
"Шахтер" – "Динамо" - 2:3
Голы: Алан Патрик, 23, Дентиньо, 58 - Гармаш, 20, Ярмоленко, 52 (с пенальти), 71
"Ворскла" - "Днепр" - 1:0
Гол: Шарпар, 49
"Звезда" – "Сталь" - 0:1
Гол: Васин, 78
"Волынь" – "Карпаты" - 0:1
Гол: Гуцуляк, 38
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