Премьер-лига: результаты матчей 31-го тура, видео голов, таблица

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

До конца чемпионата остался один тур.

"Шахтер" проиграл "Динамо" ФК Шахтер

В рамках 31-го тура украинской Премьер-лиги традиционно было сыграно шесть матчей, в которых команды забили 9 голов.

Центральным матчем тура стала игра "Шахтера" и "Динамо" в Харькове. Паулу Фонсека дал возможность проявить себя дублерам команды, а Сергей Ребров выпустил всех основных футболистов, которые и сумели одержать победу над дончанами со счетом 3:2.

Также в туре стал известен бронзовый призер. Луганская "Заря" обыграла "Черноморец" и впервые в своей истории заняла третье место в чемпионате Украины.

Еще одна команда из Донбасса "Олимпик", сыграв вничью с "Александрией", забронировал себе дебютную путевку в еврокубки.

Отметим, что вслед за "Волынью" украинскую Премьер-лигу покинул и многострадальный "Днепр", уступивший "Ворскле".

Результаты матчей

"Олимпик" – "Александрия" - 0:0

"Черноморец" – "Заря" - 0:1

Гол: Паулиньо, 1

"Шахтер" – "Динамо" - 2:3

Голы: Алан Патрик, 23, Дентиньо, 58 - Гармаш, 20, Ярмоленко, 52 (с пенальти), 71

"Ворскла" - "Днепр" - 1:0

Гол: Шарпар, 49

"Звезда" – "Сталь" - 0:1

Гол: Васин, 78

"Волынь" – "Карпаты" - 0:1

Гол: Гуцуляк, 38

Турнирная таблица