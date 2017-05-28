"Шахтер" получил золотые медали УПЛ

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"Горняки" организовали торжественную церемонию в честь чемпионства.

Вчера, 27 мая, в Киеве состоялась торжественная церемония награждения донецкого "Шахтера" золотыми медалями уходящего сезона Премьер-лиги.

В церемонии приняли участие президент Премьер-лиги Владимир Генинсон, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, футболисты и работники клуба, а также президент "горняков" Ринат Ахметов.

Команда получила золотые медали чемпионата, а также специальную награду за золотой дубль - дончане также ранее выиграли Кубок Украины.

Напомним, в 31-м туре УПЛ "Шахтер" потерпел поражение от киевского "Динамо", однако этот матч уже не имел турнирного значения.