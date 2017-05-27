"Шахтер" – "Динамо": лучшие фото матча

Киевляне добыли выездную победу.
Вчера, 26 мая, в матче 31-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" на выезде переиграло "Шахтер" со счетом 3:2.
Паулу Фонсека на поединок выпустил резервный состав, а вот Сергей Ребров поставил всех основных футболистов.
Игра проходила в равной борьбе, но ощущалось, что игрокам "Шахтера" не хватает сыгранности. Дончане дважды по ходу встречи отыгрывались (на точные удары Гармаша и Ярмоленко "горняки" ответили голами Патрика и Дентиньо), но пропустив в третий раз, свести матч к ничьей уже не сумели.
Таким образом, "Динамо" сумело одержать первую победу над "Шахтером" в чемпионате за последние три года.
Ранее Тайсон продлил контракт с "Шахтером" на четыре года.ZN.UA