"Шахтер" – "Динамо": лучшие фото матча

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Киевляне добыли выездную победу.

Вчера, 26 мая, в матче 31-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" на выезде переиграло "Шахтер" со счетом 3:2.

Паулу Фонсека на поединок выпустил резервный состав, а вот Сергей Ребров поставил всех основных футболистов.

Игра проходила в равной борьбе, но ощущалось, что игрокам "Шахтера" не хватает сыгранности. Дончане дважды по ходу встречи отыгрывались (на точные удары Гармаша и Ярмоленко "горняки" ответили голами Патрика и Дентиньо), но пропустив в третий раз, свести матч к ничьей уже не сумели.

Таким образом, "Динамо" сумело одержать первую победу над "Шахтером" в чемпионате за последние три года.

Ранее Тайсон продлил контракт с "Шахтером" на четыре года.