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Премьер-лига: "Динамо" в голевой перестрелке обыграло "Шахтер"

26 мая в 21:35

Киевский клуб сумел добыть победу в Харькове.

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Команды забили пять мячей
ФК Шахтер
Сегодня, 26 мая, в матче 31-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" на выезде переиграло "Шахтер" со счетом 3:2.

Паулу Фонсека на поединок выпустил резервный состав, а вот Сергей Ребров поставил всех основных футболистов.

Игра проходила в равной борьбе, но ощущалось, что игрокам "Шахтера" не хватает сыгранности. Дончане дважды по ходу встречи отыгрывались (на точные удары Гармаша и Ярмоленко "горняки" ответили голами Патрика и Дентиньо), но пропустив в третий раз, свести матч к ничьей уже не сумели.

Таким образом, "Динамо" сумело одержать первую победу над "Шахтером" в чемпионате за последние три года.

"Шахтер" – "Динамо" - 2:3

Голы: Алан Патрик, 23, Дентиньо, 58 - Гармаш, 20, Ярмоленко, 52 (с пенальти), 71

"Шахтер": Шевченко, Бутко, Кривцов, Ордец, Азеведо, Коваленко (Тайсон, 75), Танковский, Зубков (Марлос, 68), Дентиньо, Алан Патрик (Бернард, 84), Феррейра

"Динамо": Коваль, Вида, Кадар, Пантич, Морозюк, Рыбалка (Шепелев, 62), Сидорчук, Антунеш (Очигава, 87), Ярмоленко, Гармаш (Цыганков, 62), Беседин

Предупреждения: Танковский, Марлос - Гармаш, Антунеш, Шепелев

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Напомним, обыграв в 28-м туре "Зарю" со счетом 3:2 донецкий "Шахтер" стал десятикратным чемпионом Украины.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Динамо Шахтер Премьер-лига футбол
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