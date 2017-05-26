Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом в матче с "Динамо"

Аналитики верят в победу команды Фонсеки.
Так фаворитом противостояния, по мнению букмекеров, является донецкий клуб. На его победу можно поставить с коэффициентом 2, на победу "Динамо" – 3.55. Ничья оценивается в 3.7.
Отметим, что "Шахтеру" в предстоящем поединке не помогут Дарио Срна, Андрей Пятов, Ярослав Ракицкий, Андрей Борячук, Тарас Степаненко и Исмаили.
Напомним, обыграв в 28-м туре "Зарю" со счетом 3:2 донецкий "Шахтер" стал десятикратным чемпионом Украины.
17 мая в Харькове в финале Кубка Украины "Шахтер" оказался сильнее "Динамо" со счетом 1:0, тем самым завоевав трофей.
"Шахтер" - "Динамо": онлайн-трансляция матча.ZN.UA