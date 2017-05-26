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Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом в матче с "Динамо"

26 мая в 16:00

Аналитики верят в победу команды Фонсеки.

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Матч начнется в 19:30
ФК Шахтер
Букмекерские компании принимают ставки на матч 31-го тура украинской Премьер-лиги между "Шахтером" и "Динамо".

Так фаворитом противостояния, по мнению букмекеров, является донецкий клуб. На его победу можно поставить с коэффициентом 2, на победу "Динамо" – 3.55. Ничья оценивается в 3.7.

Отметим, что "Шахтеру" в предстоящем поединке не помогут Дарио Срна, Андрей Пятов, Ярослав Ракицкий, Андрей Борячук, Тарас Степаненко и Исмаили.

Напомним, обыграв в 28-м туре "Зарю" со счетом 3:2 донецкий "Шахтер" стал десятикратным чемпионом Украины.

17 мая в Харькове в финале Кубка Украины "Шахтер" оказался сильнее "Динамо" со счетом 1:0, тем самым завоевав трофей.

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"Шахтер" - "Динамо": онлайн-трансляция матча.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Динамо букмекеры Шахтер футбол Премьер-лига
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