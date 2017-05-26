Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 31-го тура

Чемпионат Украины практически подошел к концу.
Турнир ранее получил своего чемпиона, поэтому практически вся интрига в чемпионате угасла. Единственное, что осталось, так это узнать имена команд, которые покинут Премьер-лигу.
"Шахтер" оформил золотой дубль, а "Динамо" довольствовалось лишь "серебром", тогда как "Заря" находится в шаге от бронзовых медалей. Тем не менее, именно очередной поединок киевлян и дончан, хоть и без турнирного значения, станет главным событием тура. Существует вероятность, что и "горняки", и динамовцы дадут шанс молодым футболистам проявить себя.
"Днепр" в борьбе за выживание еще может обойти "Карпаты", однако у днепрян все равно мало шансов остаться в элите украинского футбола из-за проблем с финансированием.
Пятница, 26 мая
19:00. "Олимпик" - "Александрия"
Киев, стадион "Динамо"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: Константин Труханов
19:00. "Черноморец" - "Заря"
Одесса, стадион "Черноморец"
Трансляция: УНИАН
Арбитр: Юрий Можаровский
19:30. "Шахтер" - "Динамо"
Харьков, ОСК "Металлист"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Александр Дердо
Суббота, 27 мая
17:00. "Звезда" - "Сталь"
Кропивницкий, стадион "Звезда"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Николай Балакин
17:00. "Волынь" - "Карпаты"
Львов, стадион "Украина"
Трансляция: УНИАН
Арбитр: Евгений Арановский
17:00. "Ворскла" - "Днепр"
Полтава, стадион "Ворскла"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: Ярослав Козык
Напомним, ранее клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата на следующий сезон.ZN.UA