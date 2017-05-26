Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 31-го тура

Чемпионат Украины практически подошел к концу.

"Шахтер" будет принимать "Динамо" в Харькове ua-football.com

Поединки 31-го турапройдут 26 и 27 мая.

Турнир ранее получил своего чемпиона, поэтому практически вся интрига в чемпионате угасла. Единственное, что осталось, так это узнать имена команд, которые покинут Премьер-лигу.

"Шахтер" оформил золотой дубль, а "Динамо" довольствовалось лишь "серебром", тогда как "Заря" находится в шаге от бронзовых медалей. Тем не менее, именно очередной поединок киевлян и дончан, хоть и без турнирного значения, станет главным событием тура. Существует вероятность, что и "горняки", и динамовцы дадут шанс молодым футболистам проявить себя.

"Днепр" в борьбе за выживание еще может обойти "Карпаты", однако у днепрян все равно мало шансов остаться в элите украинского футбола из-за проблем с финансированием.

Пятница, 26 мая

19:00. "Олимпик" - "Александрия"

Киев, стадион "Динамо"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: Константин Труханов

19:00. "Черноморец" - "Заря"

Одесса, стадион "Черноморец"

Трансляция: УНИАН

Арбитр: Юрий Можаровский

19:30. "Шахтер" - "Динамо"

Харьков, ОСК "Металлист"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Александр Дердо

Суббота, 27 мая

17:00. "Звезда" - "Сталь"

Кропивницкий, стадион "Звезда"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Николай Балакин

17:00. "Волынь" - "Карпаты"

Львов, стадион "Украина"

Трансляция: УНИАН

Арбитр: Евгений Арановский

17:00. "Ворскла" - "Днепр"

Полтава, стадион "Ворскла"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: Ярослав Козык

Напомним, ранее клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата на следующий сезон.