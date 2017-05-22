Премьер-лига: результаты матчей 30-го тура, видео голов, таблица

Сезон в украинской Премьер-лиге постепенно подходит к концу.

"Черноморец" и "Александрия" продолжают борьбу за еврокубки fpl.ua

В рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги традиционно было сыграно шесть матчей, в которых команды забили 11 голов.

"Шахтер" уже стал чемпионом, а "Динамо" гарантировало себе "серебро", поэтому украинские гранды не имеют турнирной мотивации в концовке сезона. Этим воспользовались "Олимпик", который завершил поединок с "горняками" ничьей, и "Заря", одержавшая победу в Киеве над подопечными Сергея Реброва.

Луганчане таким образом значительно увеличили свои шансы сохранить третье место и взять бронзовые медали.

Результаты матчей

"Звезда" – "Волынь" – 2:0

Голы: Эсеола, 68, Ситало, 82

"Сталь" – "Днепр" – 0:1

Гол: Баланюк, 41

"Шахтер" - "Олимпик" - 1:1

Голы: Бутко, 50 - Сергийчук, 12

"Карпаты" - "Ворскла" - 0:1

Гол: Шарпар, 57

"Александрия" - "Черноморец" - 1:1

Голы: Грицук, 77 (пенальти) - Коркишко, 73

"Динамо" - "Заря" - 1:2

Голы: Морозюк, 19 - Чечер, 37, Бонавентуре, 57

Турнирная таблица