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Премьер-лига: результаты матчей 30-го тура, видео голов, таблица

22 мая в 10:43

Сезон в украинской Премьер-лиге постепенно подходит к концу.

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"Черноморец" и "Александрия" продолжают борьбу за еврокубки
fpl.ua
В рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги традиционно было сыграно шесть матчей, в которых команды забили 11 голов.

"Шахтер" уже стал чемпионом, а "Динамо" гарантировало себе "серебро", поэтому украинские гранды не имеют турнирной мотивации в концовке сезона. Этим воспользовались "Олимпик", который завершил поединок с "горняками" ничьей, и "Заря", одержавшая победу в Киеве над подопечными Сергея Реброва.

Луганчане таким образом значительно увеличили свои шансы сохранить третье место и взять бронзовые медали.

Результаты матчей

"Звезда" – "Волынь" – 2:0
Голы: Эсеола, 68, Ситало, 82

"Сталь" – "Днепр" – 0:1
Гол: Баланюк, 41

"Шахтер" - "Олимпик" - 1:1
Голы: Бутко, 50 - Сергийчук, 12

"Карпаты" - "Ворскла" - 0:1
Гол: Шарпар, 57

"Александрия" - "Черноморец" - 1:1
Голы: Грицук, 77 (пенальти) - Коркишко, 73

"Динамо" - "Заря" - 1:2
Голы: Морозюк, 19 - Чечер, 37, Бонавентуре, 57

Турнирная таблица

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fpl.ua

По материалам: ZN.UA
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Тэги футбол Премьер-лига Динамо Шахтер Олимпик Заря
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