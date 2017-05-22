Премьер-лига: результаты матчей 30-го тура, видео голов, таблица

Сезон в украинской Премьер-лиге постепенно подходит к концу.
"Шахтер" уже стал чемпионом, а "Динамо" гарантировало себе "серебро", поэтому украинские гранды не имеют турнирной мотивации в концовке сезона. Этим воспользовались "Олимпик", который завершил поединок с "горняками" ничьей, и "Заря", одержавшая победу в Киеве над подопечными Сергея Реброва.
Луганчане таким образом значительно увеличили свои шансы сохранить третье место и взять бронзовые медали.
Результаты матчей
"Звезда" – "Волынь" – 2:0
Голы: Эсеола, 68, Ситало, 82
"Сталь" – "Днепр" – 0:1
Гол: Баланюк, 41
"Шахтер" - "Олимпик" - 1:1
Голы: Бутко, 50 - Сергийчук, 12
"Карпаты" - "Ворскла" - 0:1
Гол: Шарпар, 57
"Александрия" - "Черноморец" - 1:1
Голы: Грицук, 77 (пенальти) - Коркишко, 73
"Динамо" - "Заря" - 1:2
Голы: Морозюк, 19 - Чечер, 37, Бонавентуре, 57
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