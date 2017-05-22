Решение о будущем Сергея Реброва в "Динамо" будет принято до 30 мая

Специалист все еще может остаться у руля команды.

Ребров и Суркис встретятся в ближайшие дни УНИАН

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что вскоре определится с будущим в команде

"Контракт Реброва еще действует, и он продолжает работать. Обещаю, что до 30 мая приму решение по тренеру и сообщу футбольной общественности, что будет дальше", - сказал Суркис в эфире программы "Профутбол".

"Пока я с Ребровым не встречался, ведь такая встреча после "Шахтера" была бы неуместной. Должны пройти эмоции и у меня, и у Реброва. Раньше я делал многие вещи на эмоциях, поэтому нужно успокоиться и провести беседу. Надо разобраться, куда мы двигаемся, что нас ждет дальше и получить какие-то гарантии от главного тренера, ведь "Динамо" не устраивает место ниже первого и сезон без трофеев".

Стоит отметить, что "Динамо" в текущем сезоне уступило "Шахтеру" в чемпионской гонке Премьер-лиги и проиграло "горнякам" финал Кубка Украины.

В минувшем туре Премьер-лиги киевляне потерпели домашнее поражение от луганской "Зари".