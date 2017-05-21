Премьер-лига: "Динамо" проиграло третий матч подряд, ничья "Александрии" и "Черноморца"

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Подошел к концу 30-й тур украинской Премьер-лиги.

"Динамо" не удержало преимущество ФК Динамо

Состоялись заключительные матчи. "Заря" одержала волевую победу над "Динамо" и значительно увеличила свои шансы на бронзовые медали чемпионата. Киевляне, которые не имели турнирной мотивации, потерпели уже третье поражение подряд. "Александрия" и "Черноморец" в борьбе за место в еврокубках победителя не определили.

"Динамо" - "Заря" - 1:2

Голы: Морозюк, 19 - Чечер, 37, Бонавентуре, 57

"Динамо": Коваль, Бурда, Вида, Очигава (Беседин, 76), Морозюк, Буяльский, Шепелев (Рыбалка, 64), Антунеш, Цыганков (Ярмоленко, 64), Гонсалес, Яремчук

"Заря": Шевченко, Опанасенко, Чечер, Форстер, Гордиенко, Гречишкин, Харатин (Бабенко, 82), Петряк (Безбородько, 88), Липартия (Любенович, 65), Паулиньо, Бонавентуре

Предупреждения: Очигава - Форстер, Гречишкин, Петряк, Любенович, Бабенко

На 75-й минуте поединка Форстер не сумел реализовать пенальти (вратарь).

"Александрия" - "Черноморец" - 1:1

Голы: Грицук, 77 (пенальти) - Коркишко, 73

"Александрия": Леванидов, Грицук, Чеботаев (Приемов, 69), Басов, Гитченко, Банада, Запорожан, Цуриков, Пономарь (Чантуришвили, 80), Полярус, Кулиш



"Черноморец": Безрук, Люлька, Азацкий, Аблитаров, Каплиенко, Ковалец, Андриевский, Третьяков (Машнин, 46), Коркишко (Мусолитин, 89), Данченко, Хобленко (Кабаев, 81)

Предупреждения: Запорожан, Гитченко - Каплиенко, Люлька

Удаление: Каплиенко, 25

Напомним, ранее "Шахтер" разошелся миром с "Олимпиком".