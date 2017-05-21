Премьер-лига: "Динамо" проиграло третий матч подряд, ничья "Александрии" и "Черноморца"

Подошел к концу 30-й тур украинской Премьер-лиги.
"Динамо" - "Заря" - 1:2
Голы: Морозюк, 19 - Чечер, 37, Бонавентуре, 57
"Динамо": Коваль, Бурда, Вида, Очигава (Беседин, 76), Морозюк, Буяльский, Шепелев (Рыбалка, 64), Антунеш, Цыганков (Ярмоленко, 64), Гонсалес, Яремчук
"Заря": Шевченко, Опанасенко, Чечер, Форстер, Гордиенко, Гречишкин, Харатин (Бабенко, 82), Петряк (Безбородько, 88), Липартия (Любенович, 65), Паулиньо, Бонавентуре
Предупреждения: Очигава - Форстер, Гречишкин, Петряк, Любенович, Бабенко
На 75-й минуте поединка Форстер не сумел реализовать пенальти (вратарь).
"Александрия" - "Черноморец" - 1:1
Голы: Грицук, 77 (пенальти) - Коркишко, 73
"Александрия": Леванидов, Грицук, Чеботаев (Приемов, 69), Басов, Гитченко, Банада, Запорожан, Цуриков, Пономарь (Чантуришвили, 80), Полярус, Кулиш
"Черноморец": Безрук, Люлька, Азацкий, Аблитаров, Каплиенко, Ковалец, Андриевский, Третьяков (Машнин, 46), Коркишко (Мусолитин, 89), Данченко, Хобленко (Кабаев, 81)
Предупреждения: Запорожан, Гитченко - Каплиенко, Люлька
Удаление: Каплиенко, 25
Напомним, ранее "Шахтер" разошелся миром с "Олимпиком".ZN.UA