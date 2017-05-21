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Премьер-лига: "Шахтер" разошелся миром с "Олимпиком"

21 мая в 19:35

"Горняки" провели поединок практически резервным составом.

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"Шахтер" сравнял счет во втором тайме
ФК Шахтер
Сегодня, 21 мая, состоялся очередной матч 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Шахтер" принимал "Олимпик".

"Горняки" уже завоевали чемпионство, а также выиграли Кубок Украины, поэтому эта игра уже не имела турнирного значения. Паулу Фонсека дал возможность сыграть некоторым резервистам, которые смогли заработать ничью. "Олимпик" вышел вперед на 12-й минуте усилиями Сергийчука, однако в итоге номинальные гости пропустили после перерыва, когда Бутко замкнул прострел на дальней штанге.

"Шахтер" - "Олимпик" - 1:1
Голы: Бутко, 50 - Сергийчук, 12

"Шахтер": Каниболоцкий, Бутко, Кривцов, Ордец, Азеведо, Танковский, Малышев (Коваленко, 75), Патрик (Марлос, 65), Зубков, Дентиньо (Тайсон, 65), Бланко-Лещук

"Олимпик": Махарадзе, Шестаков, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов, Богданов, Брикнер, Моха, Поступаленко (Цымбалюк, 73), Гемега (Олейник, 59), Сергийчук (Гошкодеря, 81)

Предупреждения: Ордец, Кривцов, Азеведо, Бутко - Шестаков

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Напомним, ранее "Ворскла" минимально обыграла "Карпаты".

По материалам: ZN.UA
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Тэги футбол Премьер-лига Шахтер Олимпик
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