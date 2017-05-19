Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 30-го тура

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В Украине пройдут матчи очередного тура.

"Шахтер" и "Олимпик" сыграют в Киеве ФК Шахтер

Поединки 30-го турапройдут 20 и 21 мая.

Турнир два тура назад получил своего чемпиона, и практически вся интрига в чемпионате угасла. Единственное, что осталось, так это следить за борьбой за бронзовые медали, а также узнать имена команд, которые покинут Премьер-лигу.

В отчетном туре две команды, которые борются за третье место, сыграют с грандами украинского футбола. Так, "Заря" на выезде сразится "Динамо", и также в Киеве состоится матч "Шахтера" и "Олимпика".

Суббота, 20 мая

14:00. "Звезда" – "Волынь"

Кропивницкий, стадион "Звезда"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: Александр Иванов

17:00. "Сталь" – "Днепр"

Днепр, стадион "Метеор"

Трансляция: "Футбол 2"

Арбитр: Евгений Арановский

Воскресенье, 21 мая

14:00. "Карпаты" – "Ворскла"

Львов, "Арена Львов"

Трансляция: УНИАН

Арбитр: Николай Кривоносов

17:00. "Шахтер" – "Олимпик"

Киев, стадион "Динамо"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Дмитрий Кутаков

19:30. "Александрия" – "Черноморец"

Александрия, стадион "Ника"

Трансляция: "Футбол 1"

Арбитр: Анатолий Абдула

19:30. "Динамо" – "Заря"

Киев, НСК "Олимпийский"

Трансляция: "2+2", ZN.UA

Арбитр: Екатерина Монзуль

Напомним, ранее клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата на следующий сезон.