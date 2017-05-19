Премьер-лига: анонс, где смотреть матчи 30-го тура

В Украине пройдут матчи очередного тура.
Турнир два тура назад получил своего чемпиона, и практически вся интрига в чемпионате угасла. Единственное, что осталось, так это следить за борьбой за бронзовые медали, а также узнать имена команд, которые покинут Премьер-лигу.
В отчетном туре две команды, которые борются за третье место, сыграют с грандами украинского футбола. Так, "Заря" на выезде сразится "Динамо", и также в Киеве состоится матч "Шахтера" и "Олимпика".
Суббота, 20 мая
14:00. "Звезда" – "Волынь"
Кропивницкий, стадион "Звезда"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: Александр Иванов
17:00. "Сталь" – "Днепр"
Днепр, стадион "Метеор"
Трансляция: "Футбол 2"
Арбитр: Евгений Арановский
Воскресенье, 21 мая
14:00. "Карпаты" – "Ворскла"
Львов, "Арена Львов"
Трансляция: УНИАН
Арбитр: Николай Кривоносов
17:00. "Шахтер" – "Олимпик"
Киев, стадион "Динамо"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Дмитрий Кутаков
19:30. "Александрия" – "Черноморец"
Александрия, стадион "Ника"
Трансляция: "Футбол 1"
Арбитр: Анатолий Абдула
19:30. "Динамо" – "Заря"
Киев, НСК "Олимпийский"
Трансляция: "2+2", ZN.UA
Арбитр: Екатерина Монзуль
Напомним, ранее клубы УПЛ поддержали новый формат чемпионата на следующий сезон.ZN.UA