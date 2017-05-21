Премьер-лига: "Ворскла" минимально обыграла "Карпаты"

Полтавчане добыли три очка на выезде.
Все решила атака гостей на 57-й минуте поединка: Хлебас откатил мяч на Шарпара, который в касание пробил вратаря Боровика. Эта победа позволит "Ворскле" временно обойти "Черноморец" и возглавить вторую половину турнирной таблицы.
"Карпаты" - "Ворскла" - 0:1
Гол: Шарпар, 57
"Карпаты": Боровик, Мирошниченко, Дитятьев, Нестеров, Матвиенко, Ксенз (Шина, 67), Клец, Голодюк (Чачуа, 67), Гуцуляк (Лобай, 83), Худобяк, Гладкий
"Ворскла": Шуст, Пердута, Чижов, Даллку, Ребенок, Скляр, Ткачук (Мякушко, 65), Кравченко, Шарпар, Одарюк (Загорулько, 74), Хлебас (Сакив, 90+2)
Предупреждения: Гуцуляк, Клец - Скляр, Шарпар, Пердута
Напомним, в других матчах дня "Шахтер" сыграет с "Олимпиком", "Александрия" будет принимать "Черноморец", а "Динамо" - "Зарю".ZN.UA