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Премьер-лига: "Ворскла" минимально обыграла "Карпаты"

21 мая в 16:18

Полтавчане добыли три очка на выезде.

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Шарпар забил победный гол
ФК Ворскла
Сегодня, 21 мая, состоялся очередной матч 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали "Ворсклу" и потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

Все решила атака гостей на 57-й минуте поединка: Хлебас откатил мяч на Шарпара, который в касание пробил вратаря Боровика. Эта победа позволит "Ворскле" временно обойти "Черноморец" и возглавить вторую половину турнирной таблицы.

"Карпаты" - "Ворскла" - 0:1
Гол: Шарпар, 57

"Карпаты": Боровик, Мирошниченко, Дитятьев, Нестеров, Матвиенко, Ксенз (Шина, 67), Клец, Голодюк (Чачуа, 67), Гуцуляк (Лобай, 83), Худобяк, Гладкий

"Ворскла": Шуст, Пердута, Чижов, Даллку, Ребенок, Скляр, Ткачук (Мякушко, 65), Кравченко, Шарпар, Одарюк (Загорулько, 74), Хлебас (Сакив, 90+2)

Предупреждения: Гуцуляк, Клец - Скляр, Шарпар, Пердута

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Напомним, в других матчах дня "Шахтер" сыграет с "Олимпиком", "Александрия" будет принимать "Черноморец", а "Динамо" - "Зарю".

По материалам: ZN.UA
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Тэги футбол Карпаты Ворскла матч
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