Ребров покинет "Динамо" - агент

Футбольный агент Вячеслав Заховайло уверен, что специалист сменит место работы.
"Точка поставлена и очень жаль. Я надеялся, что Ребров попрощается красиво. Игра была равная. "Шахтер" пытался играть в футбол, ну а "Динамо" бегало в футбол. Киевляне явно уступают в индивидуальном мастерстве. Сколько ни делай тактические перестроения, не поможет! Куда уходит Ребров? Не скажу, пока не буду делиться неофициальной информацией", - написал агент на своей странице в Facebook.
Стоит отметить, что "Динамо" помимо Кубка Украины в текущем сезоне также уступило "Шахтеру" в чемпионской гонке Премьер-лиги.
Ранее сам Сергей Ребров сообщил, что обсудит свое будущее с президентом "Динамо".