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Ребров покинет "Динамо" - агент

18 мая в 14:16

Футбольный агент Вячеслав Заховайло уверен, что специалист сменит место работы.

Ребров
"Динамо" провело провальный сезон под руководством Реброва
ФК Динамо
Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров покинет свой пост после поражения от "Шахтера" в финале Кубка Украины. Об этом заявил футбольный агент Вячеслав Заховайло.

"Точка поставлена и очень жаль. Я надеялся, что Ребров попрощается красиво. Игра была равная. "Шахтер" пытался играть в футбол, ну а "Динамо" бегало в футбол. Киевляне явно уступают в индивидуальном мастерстве. Сколько ни делай тактические перестроения, не поможет! Куда уходит Ребров? Не скажу, пока не буду делиться неофициальной информацией", - написал агент на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что "Динамо" помимо Кубка Украины в текущем сезоне также уступило "Шахтеру" в чемпионской гонке Премьер-лиги.

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Ранее сам Сергей Ребров сообщил, что обсудит свое будущее с президентом "Динамо".

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Тэги футбол Ребров Динамо Шахтер
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