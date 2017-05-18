Ребров покинет "Динамо" - агент

Футбольный агент Вячеслав Заховайло уверен, что специалист сменит место работы.

"Динамо" провело провальный сезон под руководством Реброва ФК Динамо

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров покинет свой пост после. Об этом заявил футбольный агент Вячеслав Заховайло.

"Точка поставлена и очень жаль. Я надеялся, что Ребров попрощается красиво. Игра была равная. "Шахтер" пытался играть в футбол, ну а "Динамо" бегало в футбол. Киевляне явно уступают в индивидуальном мастерстве. Сколько ни делай тактические перестроения, не поможет! Куда уходит Ребров? Не скажу, пока не буду делиться неофициальной информацией", - написал агент на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что "Динамо" помимо Кубка Украины в текущем сезоне также уступило "Шахтеру" в чемпионской гонке Премьер-лиги.

Ранее сам Сергей Ребров сообщил, что обсудит свое будущее с президентом "Динамо".