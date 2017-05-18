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Ребров обсудит свое будущее с президентом "Динамо"

18 мая в 09:53

Наставник киевлян намекнул, что может покинуть свой пост.

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Ребров поздравил "Шахтер" с победой
ФК Динамо
Вчера, 17 мая, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" состоялся финальный матч Кубка Украины, в котором за право стать обладателем трофея боролись донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Дончане сумели забить победный мяч в концовке, когда красивым ударом Марлос не оставил шансов вратарю "Динамо" Ковалю. Таким образом, киевляне в текущем сезоне остались без трофеев, а главный тренер Сергей Ребров намекнул, что может подать в отставку.

"Я завтра поговорю с президентом, и вы все узнаете. Завтра-послезавтра", - заявил Ребров на пресс-конференции после финала.

"Поздравляю "Шахтер" с победой. Была равная игра, мы создали моменты, но не реализовали их. А "Шахтер" реализовал.

Срна? Он заслуживал второй желтой, но судья необоснованно отнесся к нашей команде. Но это не может служить нам оправданием", - добавил тренер.

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Напомним, ранее "Динамо" также не сумело помешать "Шахтеру" стать чемпионом Украины.

По материалам: Динамомания
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Тэги Динамо Ребров Шахтер Кубок Украины футбол
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