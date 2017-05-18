Ребров обсудит свое будущее с президентом "Динамо"

Наставник киевлян намекнул, что может покинуть свой пост.
Дончане сумели забить победный мяч в концовке, когда красивым ударом Марлос не оставил шансов вратарю "Динамо" Ковалю. Таким образом, киевляне в текущем сезоне остались без трофеев, а главный тренер Сергей Ребров намекнул, что может подать в отставку.
"Я завтра поговорю с президентом, и вы все узнаете. Завтра-послезавтра", - заявил Ребров на пресс-конференции после финала.
"Поздравляю "Шахтер" с победой. Была равная игра, мы создали моменты, но не реализовали их. А "Шахтер" реализовал.
Срна? Он заслуживал второй желтой, но судья необоснованно отнесся к нашей команде. Но это не может служить нам оправданием", - добавил тренер.
Напомним, ранее "Динамо" также не сумело помешать "Шахтеру" стать чемпионом Украины.Динамомания