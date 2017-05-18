Главный тренер "Шахтера" Фонсека может возглавить ПСЖ - СМИ

Португальский специалист интересен французскому гранду.

Фонсека интересен французскому гранду ФК Шахтер

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера. Об этом сообщает A Bola.

Кандидатуру тренера горняков руководству ПСЖ предложил спортивный директор парижан Антеро Энрике, который успел поработать с наставником "горняков" еще в "Порту".

В настоящее время парижан возглавляет Унаи Эмери, однако будущее тренера у руля французской команды сейчас находится под вопросом.

Фонсека возглавил "Шахтер" в мае прошлого года, а по итогам текущего сезона "горняки" сумели завоевать Кубок Украины и выиграть Премьер-лигу. Контракт португальца с дончанами истекает летом 2018 года.