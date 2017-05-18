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Главный тренер "Шахтера" Фонсека может возглавить ПСЖ - СМИ

18 мая в 09:35

Португальский специалист интересен французскому гранду.

Фонсека
Фонсека интересен французскому гранду
ФК Шахтер
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера ПСЖ. Об этом сообщает A Bola.

Кандидатуру тренера горняков руководству ПСЖ предложил спортивный директор парижан Антеро Энрике, который успел поработать с наставником "горняков" еще в "Порту".

В настоящее время парижан возглавляет Унаи Эмери, однако будущее тренера у руля французской команды сейчас находится под вопросом.

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Фонсека возглавил "Шахтер" в мае прошлого года, а по итогам текущего сезона "горняки" сумели завоевать Кубок Украины и выиграть Премьер-лигу. Контракт португальца с дончанами истекает летом 2018 года.

По материалам: A Bola
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Тэги Шахтер футбол Фонсека ПСЖ
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