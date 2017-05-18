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"Шахтер" - "Динамо": лучшие фото финала Кубка Украины

18 мая в 09:14

Дончане сумели победить за счет единственного гола во втором тайме.

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Фото Sport Arena

В Харькове на стадионе ОСК "Металлист" состоялся финальный матч Кубка Украины, в котором за право стать обладателем трофея боролись донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

На поле шла упорная борьба с максимальной осторожностью у своих ворот, но дончане таки сумели забить победный мяч. На 80-й минуте Марлос прошел по центру к штрафной "Динамо" и пробил в "девятку" ворот - без шансов для вратаря.

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"Горняки" сравнялись с киевлянами по количеству трофеев, завоевав 11-й Кубок Украины в своей истории.

По материалам: Sport Arena
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Тэги футбол Кубок Украины Динамо Шахтер
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