"Шахтер" - "Динамо": лучшие фото финала Кубка Украины

Дончане сумели победить за счет единственного гола во втором тайме.

В Харькове на стадионе ОСК "Металлист" состоялся финальный матч Кубка Украины, в котором за право стать обладателем трофея боролись донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

На поле шла упорная борьба с максимальной осторожностью у своих ворот, но дончане таки сумели забить победный мяч. На 80-й минуте Марлос прошел по центру к штрафной "Динамо" и пробил в "девятку" ворот - без шансов для вратаря.

"Горняки" сравнялись с киевлянами по количеству трофеев, завоевав 11-й Кубок Украины в своей истории.