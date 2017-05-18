"Шахтер" провел отличный сезон - Фонсека

Наставник дончан доволен действиями своих игроков и поздравил клуб с завоеванием Кубка Украины.

Фонсека доволен действиями игроков Sport Arena

Вчера, 17 мая, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" состоялся, в котором за право стать обладателем трофея боролись донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Дончане сумели забить победный мяч в концовке, когда красивым ударом Марлос не оставил шансов вратарю "Динамо" Ковалю.

Таким образом, "горняки" оформили золотой дубль, ведь ранее команда праздновала чемпионство в Премьер-лиге.

"Хочу сказать своим игрокам, что они огромные молодцы, они провели отличный сезон. Все очень много работали. Сегодня я счастливее, чем когда-либо. Спасибо болельщикам за их поддержку, ведь мы всегда это чувствовали.

Это была сложная игра для обеих команд, потому что в плане тактики "Динамо" и "Шахтер" отлично себя проявляли. Было непросто искать шансы, чтобы создавать моменты. Если бы мы забили пенальти, игра бы открылась. Обе команды понимали, что кто забьет, тот и выиграет. Также не могу не сказать о Динамо, ведь это сильная команда, которую мы уважаем. Да, мы забили, но мы сражались с достойным соперником, тем важнее для нас победа", - сказал Фонсека в интервью телеканалу "Футбол 1".

"Также хочу поблагодарить игроков, тренерские штабы и работников клубов за то, что мы действительно на поле показывали футбол. Мы не давали свободу эмоциям, не было никаких драк и других происшествий. Самое главное - показывать красивую игру".

Ранее главный тренер "Динамо" Сергей Ребров заявил о желании обсудить свое будущее с руководством клуба.