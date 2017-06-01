"Шахтер" покинул третий футболист за последние дни

Вратарь Антон Каниболоцкий будет искать себе новую команду.

Антон Каниболоцкий стал свободным агентом ФК Шахтер

Контракт 29-летнего голкипера Антона Каниболоцкого с "Шахтером" подошел к концу и стороны решили его не продлевать. Об этом сообщил официальный сайт "горняков".

Каниболоцкий перебрался в донецкий клуб из "Днепра" летом 2012-го, но в итоге остался лишь сменщиком Андрея Пятова. Всего за "Шахтер" кипер провел 55 матчей во всех турнирах и пропустил 36 голов.

Тем не менее, даже в роли резервиста Каниболоцкий по три раза становился чемпионом Украины и обладателем Кубка страны.

Стоит отметить, что за последние дни это уже третий игрок, который покидает украинский гранд. Ранее стало известно о прекращении сотрудничества с защитниками Василием Кобиным и Александром Кучером.

Напомним, по итогам минувшего сезона "Шахтер" стал чемпионом Премьер-лиги и завоевал Кубок Украины.