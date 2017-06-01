Кобин провел последний матч за "Шахтер"

Украинский защитник покинул донецкий клуб.

Кобин перешел в "Шахтер" из "Карпат" летом 2009 года ФК Шахтер

ЗащитникВасилий Кобин рассказал об уходе из команды.

"Это был мой последний матч за "горняков". Для себя решил, что нужно уступать место молодым, а коллективу – двигаться вперед. Я очень доволен, что был частью этой команды на протяжении восьми лет. Мы многого добились. Всегда помогал "Шахтеру", чем мог. Для меня это большая честь", – сказал Кобин.

Василий Кобин перешел в "Шахтер" из "Карпат" летом 2009 года. За это время фулбек провел 56 матчей в украинской Премьер-лиге. Также он сыграл 13 матчей в Кубке Украины, и еще 11 - в еврокубках. Всего за "горняков" Кобин забил 7 голов.

В текущем сезоне Кобин провел лишь два матча за "Шахтер" - выйдя на замену на 11 минут в матче 29-го тура УПЛ против "Черноморца" (3:0), а также выйдя в стартовом составе на поединок последнего тура против "Александрии".

Также в своей карьере Кобин успел поиграть за "Закарпатье", "Металлист" и солигорский "Шахтер".

В период с 2009 по 2011 год Кобин вызывался в расположение сборной Украины, сыграв 11 поединков.

Ранее "Шахтер" покинул центральный защитник Александр Кучер.