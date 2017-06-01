Кучер покинул "Шахтер"

Опытный защитник больше не нужен донецкому клубу.

Кучер стал свободным агентом ФК Шахтер

Центральный защитникАлександр Кучер больше не будет выступать за команду. Об этом сообщает Tribuna.com.

Контракт 34-летнего игрока с "горняками" подошел к концу, а новую сделку стороны заключать не будут.

Данную информацию подтвердил защитник дончан Ярослав Ракицкий на своей странице в Facebook:

"Саня, спасибо тебе за преданность и отдачу "Шахтеру"! Ты стал не только надежным партнером на поле, но и настоящим другом вне его, многому меня научил. С тобой мы достигли важных побед, мы стали чемпионами. Я благодарен тебе и восхищен тобой", - написал Ракицкий.

Александр Кучер выступал за Шахтер с 2006 года, став семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем национального Кубка, а также победителем Кубка УЕФА-2008/09.

Напомним, ранее "Шахтер" подписал защитника "Черноморца" Давида Хочолаву.