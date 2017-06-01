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Кучер покинул "Шахтер"

1 июня в 07:54

Опытный защитник больше не нужен донецкому клубу.

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Кучер стал свободным агентом
ФК Шахтер
Центральный защитник донецкого "Шахтера" Александр Кучер больше не будет выступать за команду. Об этом сообщает Tribuna.com.

Контракт 34-летнего игрока с "горняками" подошел к концу, а новую сделку стороны заключать не будут.

Данную информацию подтвердил защитник дончан Ярослав Ракицкий на своей странице в Facebook:

"Саня, спасибо тебе за преданность и отдачу "Шахтеру"! Ты стал не только надежным партнером на поле, но и настоящим другом вне его, многому меня научил. С тобой мы достигли важных побед, мы стали чемпионами. Я благодарен тебе и восхищен тобой", - написал Ракицкий.

Александр Кучер выступал за Шахтер с 2006 года, став семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем национального Кубка, а также победителем Кубка УЕФА-2008/09.

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Напомним, ранее "Шахтер" подписал защитника "Черноморца" Давида Хочолаву.

По материалам: Tribuna.com
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Тэги Хочолава футбол Шахтер Кучер
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