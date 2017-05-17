"Шахтер" - "Динамо": анонс, где смотреть финал Кубка Украины 17 мая

Болельщики увидят очередное "украинское класико".

"Шахтер" считается фаворитом финала football.ua

Сегодня, 17 мая, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" состоится, в котором за право стать обладателем трофея будут бороться донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Обе команды подходят к игре в оптимальных составах, а у киевлян только одна ощутимая потеря - центральный защитник Евгений Хачериди, который восстанавливается после травмы. При этом Сергей Ребров испытает на фоне сильного соперника новую схему с тремя центральными защитниками, а также Денисом Гармашем и Андреем Ярмоленко под нападающим. У столичного гранда нет иного выхода, кроме как побеждать, иначе клуб останется без трофеев в год своего 90-летия.

"Шахтер" уже стал чемпионом Украины, а теперь попытается оформить дубль. "Горняки" набрали хорошую форму и в последнем туре УПЛ обыграли "Черноморец", несмотря на отсутствие турнирной мотивации. В активе "Динамо" 11 Кубков Украины, тогда как дончане выигрывали трофей 10 раз.

В последний раз команды встречались 21 апреля в Премьер-лиге, когда "Шахтер" одержал минимальную победу в Киеве (1:0).

"Шахтер" - "Динамо"

Среда, 17 мая, ОСК "Металлист", 21:00

Прямая трансляция: ТРК "Украина", "Футбол 1"

Арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Пятов, Срна, Ракицкий, Ордец, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Марлос, Бернард, Тайсон, Феррейра

"Динамо": Коваль, Пантич, Кадар, Вида, Морозюк, Антунеш, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Ярмоленко, Беседин

Напомним, букмекеры считают "Шахтер" фаворитом предстоящего поединка.