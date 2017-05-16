Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом финала Кубка Украины

Аналитики верят в победу подопечных Паулу Фонсеки над "Динамо".

"Шахтер" считается фаворитом в матче с "Динамо" sport.bigmir.net

Завтра, 17 мая, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" состоится финальный матч Кубка Украины, в котором за право стать обладателем трофея будут бороться донецкий "Шахтер" и

Букмекеры принимают ставки на победу киевлян с коэффициентом 3,8. Успех гостей оценивается в 1,95, а ничейный исход поединка - 3,60.

Самым вероятными точными исходами у аналитиков считаются результативная ничья - 1:1, а также победа "Шахтера" - 1:0.

Матч начнется в 21:00. Встречу рассудит харьковский арбитр Константин Труханов. 41-летний рефери недавно работал на украинском "классико": 21 апреля в Киеве была зафиксирована минимальная победа "горняков" - 1:0.

Напомним, в позапрошлом туре донецкий "Шахтер" стал чемпионом Украины.